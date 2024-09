Carla Goyanes abre el álbum de recuerdos familiar tras la muerte de su hermana Caritina

Por supuesto, tampoco han faltado las palabras de recuerdo para la empresaria ni los homenajes en las redes sociales de su entorno más íntimo. El más emotivo de ellos lo ha compartido Carla Goyanes, su hermana menor. Muy afectada por la terrible pérdida, le ha dedicado unas sentidas palabras en sus redes sociales. "Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños. Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida", ha escrito Carla, quien ha prometido también cuidar de sus sobrinos como si fueran sus propios hijos.