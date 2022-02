David Bustamante, abierto a ser padre por segunda vez: "Soy muy niñero y muy cariñoso"

En cuanto a su relación con Yana Olina, el artista no miente. "Estamos felicísimos, muy contentos" , asegura en cada una de sus entrevistas. Pero en todas ellas se repite la misma pregunta: ¿quieren ser padres? David Bustamante ha dicho que es algo que "si tiene que pasar, pasará" y ha querido dejar claro que él sí está abierto a serlo porque se considera "una persona muy niñera y muy cariñoso" . "Pero vamos, me lo preguntaís cada dos días", ha dicho al medio citado anteriormente.

Con su compromiso pasa lo mismo. El artista no confirma ni desmiente que pueda existir una boda con Yana Olina en un futuro cercano. "No lo sé, lo que sé es que va a haber una gira de un musical brutal", ha dicho para desviar la atención de su vida privada. Hace unos días, Bustamante hablaba de su relación con la bailarina y aseguraba que está "tranquilo y contento" con su vida personal y profesional.

"Tengo una pareja maravillosa, un ángel que es Yana, una hija maravillosa, buenos amigos, padres con salud, qué más puedo pedir”, decía el artista. "Estoy muy feliz, he conocido la persona que más y mejor me ha demostrado que me quiere. Es muy buena, es discreta, es una gran profesional y me hace mejor y me hace feliz", alababa a su pareja tras cuatro años de relación.