María, la hija de Verónica Forqué, tiene un gesto de amor con su madre dos meses después de su muerte

La extravagante artista, que suele utilizar su perfil de Instagram para exponer única y exclusivamente sus atrevidos trabajos, se quiso saltar su norma no escrita para rendirle un pequeño homenaje a la mujer que le dio la vida. La joven de 32 años colgaba una imagen en blanco y negro de la infancia de Verónica a la que acompañaba con una palabra, “Mom” (mamá), y dos emoticonos, un corazón y una gota de sangre que simbolizaría su profunda tristeza.

“Mi madre vino a dar luz. No se ha ido, solo está en otra habitación. No tiene cuerpo, pero su energía está más presente que nunca, porque ahora es omnipresente . Cuando necesito un abrazo se lo pido, tú puedes hacerlo también”, aseguraba en este emotivo texto publicado por Shangay.

“Hay muchas cosas que existen y no vemos; mi madre es una de ellas. De nuevo, debo recordar que ella vino a dar luz. Ya no se veía capaz de darla como ser humano en la Tierra y decidió irse a un plano más elevado, y no material, para seguir con su misión de llenarnos de luz. Hay que respetar su decisión: a ella lo que le gustaba era ayudar, y aquí su misión había acabado”, hacía una alusión al estado depresivo y de agotamiento en el que estaba sumida en sus últimos días.