Lynne, madre de Britney Spears, sale en defensa de su hija: "Es capaz de cuidar de sí misma"

Brtiney no se dejó ningún asunto por tocar a lo largo de los 23 minutos que duró su comparecencia ante la jueza. “No estoy contenta. No puedo dormir. Estoy enojada y deprimida. Lloro todos los días”, explicaba a la Corte cuál era su estado actual ante el control al que ha estado sometida por su progenitor. “La custodia no tuvo ningún sentido desde su inicio. Le pago a gente para que me controle. He trabajado desde los 17 y esto es una abuso”, exigía su libertad denunciando que se ha visto obligada a trabajar durante estos años a beneficio de su figura legal.