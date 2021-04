Tania Llasera pide más derechos para las trabajadoras domésticas: "Me permite ser mejor madre"

Cada vez que Tania Llasera habla se forma una auténtico revuelo. La presentadora no tiene problema en utilizar sus redes sociales como un altavoz en el que, además de compartir experiencias sobre la maternidad o su profesión, también habla de los problemas sociales. Hace tan solo unos días aseguraba que le daba “miedo” recomendar el ayuno intermitente , puesto que muchas de sus seguidoras han empezado a realizarlo desde que vieron los cambios físicos que ella ha experimentado. “Me da mucha rabia que mucha gente que es una dieta, yo lo hago con ayuda de un médico , en mi caso intento ayunar por lo menos doce horas, pero no es recomendable para todos los casos”, explicaba.

Llasera explicaba que la ayuda de Nelly en casa le facilita que pueda salir a trabajar. “Me permite ser más yo, ser mejor madre. Ella lo es todo para mi familia y para mí. Aunque ella tiene su propia familia maravillosa, tiene amor para todos”, añadía la presentadora, asegurando que no sabe lo que harían sin ella. A raíz de este mensaje público fueron muchos los fans que quisieron agradecerle ese reconocimiento a las trabajadoras domésticas. “Gracias por decir verdades que muy pocas dicen”, “Poca gente valora y grita al mundo lo valiosas que son las personas que trabajan junto a ella”, “Si no fuera por estas personas no sé cómo lo haríamos” o “Gracias por dejar ver a esas mujeres y reconocer que tú recibes ayuda de ellas”, eran algunos de los mensajes que recibía.