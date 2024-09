La alfombra roja del estreno de 'Bitelchús', en fotos: todos los looks de los invitados

Y horas previas al estreno han sido muchos los famosos que han acudido a la alfombra roja, donde han posado con sus mejores looks. Sin duda, uno de los protagonistas de la noche era José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, que se ha estrenado en este photocall y ha hablado con los medios por primera vez. Simpático y asegurando que le ha parecido buena ocasión para disfrutar de la película, el nieto de María Teresa Campos ha respondido a algunas preguntas sobre su vida privada y sobre su familia, especialmente sobre su abuela cuando se cumple un año de su muerte.

En honor a la película, todos los invitados han acudido con looks de colores blancos o negros o, en algunos casos, una combinación de ambos . Lo que también han hecho muchos es mimetizarse con los protagonistas de la película y lucir estilismos de rayas blancas y negras, como ha sido el caso de Esmeralda Moya o de María Escoté, que ha sorprendido con unas originales botas.

Como es habitual en cualquier alfombra roja, los estilismos han ido con la personalidad de cada invitado: desde los looks más simples a los más arriesgados, como es el caso de la conocida Samantha Hudson. Además del estreno de José María Almoguera, la famosísima influencer Roro ha acudido con su novio Pablo y han hablado, por primera vez fuera de TikTok, de algunos secretos de su relación. "Ella es muy desordenada en la cocina", ha asegurado el novio de la tiktoker. A continuación, no te pierdas detalle de los looks que han desfilado en esta alfombra roja que, seguida de la del Festival de Venecia, da comienzo a la gran temporada del nuevo curso.