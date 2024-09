Tras los últimos coletazos estivales, este fin de semana quedaba oficialmente inaugurado el otoño. No quedan días de verano, que cantaba Amaral. Atrás quedan ya las semanas y meses veraniegos, sinónimos en cuanto al panorama vip se refiere, de días de descanso, desconexión y planes de ocio en destinos paradisíacos, así como de la tradicional temporada nupcial, de la que todavía resta alguna cita importante. En redes se siguen estos días los recopilatorios y reflexiones sobre la estación que termina , entre ellas, la de Sara Carbonero , que, en su habitual estilo poético , ha querido sincerarse con sus seguidores respecto a lo vivido en las últimas semanas, valorando los "claros y grises" experimentados recientemente , cada vez más convencida de no querer mirar atrás, haciendo una petición a la vida .

Los tres millones y medio de personas que siguen a la periodista manchega en su cuenta de Instagram están acostumbrados al sentido reflexivo e introspectivo de muchas de las publicaciones de Sara, que hace ya años encontró en la mencionada red social una ventana en la que ofrecer su visión más personal a todo aquel que estuviese interesado. Carbonero suele alejarse de lo explícito para dejar palabras, confesiones, citas e imágenes más abstractas y poéticas, un estilo muy aplaudido que, no obstante, alguna vez ha provocado alguna confusión entre sus fans.

Pero también ha habido palabras para esos "grises", como los "muchos virus, que aún colean", según sus palabras o los planes con "fecha en el calendario" que se han truncado. De todo ello, no obstante, intenta sacar algo positivo gracias al trabajo personal. "Si no sientes ninguna sombra es porque no estás bajo ninguna luz", ha extraído del perfil de Instagram de su amiga Candela Peña. Sara está preparada, en sus propias palabras, para dar paso a la que es su estación favorita del año, que esperaba con muchas ganas.