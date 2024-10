Shakira: "Ha habido gente que me ha dado la espalda y reventado por dentro"

Shakira ha compartido sus experiencias tras la separación de Gerard Piqué, destacando el dolor de las traiciones en su círculo cercano y la importancia de la amistad

La cantante también ha reflexionado sobre la conexión especial con sus hijos y cómo su maternidad influye en cada aspecto de su vida

Shakira lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a posicionarse entre el top 100 de las canciones más escuchadas globalmente con su nuevo tema 'Soltera', una canción con la que parece cerrar el capítulo de su separación con Gerard Piqué y con la que le dice al mundo que está lista para disfrutar de esta nueva etapa. Sin embargo, la separación de la cantante colombiana y del exfutbolista del Barcelona sigue estando en el punto de mira de los medios y de la opinión publica. Todavía más tras las declaraciones que Piqué hizo hace unos días en una entrevista.

Shakira, independientemente de que haya escuchado lo que su exmarido ha dicho sobre su separación o no, también ha tenido algo que decir al respecto, aunque no solo sobré la ruptura, si no sobre cómo ha vivido ella este largo proceso "de duelo" y "de sanación". ¿Ha tenido todo el apoyo que se esperaba? ¿Sigue creyendo en el amor?

La separación de Shakira y Piqué

"Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo", ha empezado a decir Shakira a la revista 'GQ'. La cantante ha explicado que sus canciones la ayudaron a canalizar su dolor, especialmente la 'Sesión 53' con Bizarrap: "Le dije: 'Biza, siento que he sacado un demonio'."

Shakira ha admitido que su fe en el amor de pareja quedó profundamente afectada: "El amor de pareja me defraudó, perdí la confianza en el otro." A pesar de ello, sigue creyendo en ese sentimiento, aunque lo considera "un VIP donde no entra todo el mundo”. Aún así, alardea de que ha podido ver la forma en la que otras personas se quieren de forma incondicional: sus padres. “Son la mayor demostración que hay de amor de pareja”, aseguró.

El apoyo de sus amigos

Tras su dolorosa separación de Gerard Piqué, la cantante del éxito ‘Waka Waka’ no solo tuvo que enfrentar el desamor, sino también la traición de algunos de sus amigos en los momentos más difíciles. "También ha habido gente que me ha traicionado, dado la espalda, reventado por dentro. Gente que en el momento en que más la necesitaba no estuvo", confesó la cantante, dejando claro que su proceso de sanación no solo se vio afectado por la ruptura, sino también por esas ausencias inesperadas.

A pesar de estas decepciones, Shakira encontró consuelo en las amistades que sí permanecieron a su lado: "Por cada uno que no estuvo, hay cinco más que sí estaban." Por más que la ruptura fuese un golpe emocional, la cantante se ha sentido rodeada de cariño. "La vida me quitó un marido pero me dio tantos amigos... Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos", ha confesado. Entre esas personas fieles se destaca Luis Fernando Ochoa, su amigo de toda la vida, a quien considera un "hermano" y con quien ha compartido momentos clave desde que tenía 17 años.

Milan y Sasha, la pasión de Shakira

Sin embargo, Shakira no se podía olvidar de sus dos pequeños y ha dejado claro que su rol más importante es el de madre, asegurando que su vida gira en torno a sus hijos, Milán y Sasha. "Soy una madre absolutamente dedicada a mis hijos", dice, explicando que su conexión con ellos es tan profunda que puede percibir cómo se sienten con solo observarlos: "Entro en un cuarto, los veo y ya leo en su lenguaje corporal si están tristes, contentos o amargados. A veces tengo una sensación de que algo no va bien, les llamo y resulta que algo no iba bien."

La cantante reconoce que sus hijos están siempre en su mente, incluso cuando está ocupada con su carrera. "No se me quitan de la cabeza ni un rato. Esto consume una cantidad de energía", confiesa. Además, Shakira se toma muy en serio su labor como madre, dedicando el mismo o más esfuerzo que a su música: "Intento que haya dos personas decentes más en este mundo, y que ojalá sean mis hijos."