Carla Barber habla sobre el origen de su enemistad con Laura Escanes: "Empezó a meterse conmigo"

Ahora, en el podcast mencionado, Carla Barber, además de hablar sobre la dolorosa ruptura sentimental con Joseph Rodríguez, el padre de sus dos vástagos, también se ha pronunciado sobre su conflicto con Laura ante la pregunta de qué influencer conocido le cae mal. "Laura Escanes no me cae mal, pero no entendí una cosa que hizo en su momento, que me pareció muy fea. Hemos coincidido en sitios y se hace la loca. Hace años cuando subía fotos de antes y después, puse una de Jessica Goicoechea, que me parece un pivón. Puse una pregunta: Esta preciosa chica no se que no se cuanto, es referente de belleza y muchas niñas me vienen a consulta con su foto. Se lió gordísimo. Y Laura Escanes empezó a meterse conmigo. No te metas donde no te llaman. Demasiado tiempo libre, que se ocupe de sus cosas. Nunca había hablado de esto".