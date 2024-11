Máximo Huerta da una buena noticia tras pasar varios días incomunicado por la DANA

"La autovía A3 estaba cortada e inundada. Tras horas en el coche, por fin he llegado a casa. Estoy en Buñol. Mi abrazo a todos los afectados, que son muchos, demasiados", compartía. De hecho, esta complicada situación le ha impedido comunicarse con sus familiares más allegados , de los que no sabía nada hasta ahora. Aunque, por suerte, ya ha podido compartir la feliz noticia de que ha conseguido contactar con los suyos y están bien.

Recientemente, Huerta también ha compartido diversas imágenes de cómo había quedado su pueblo, Buñol, tras el paso de la DANA. "Me he pasado el día paseando con Doña Leo por Buñol, por las zonas que han sido afectadas por la DANA. Hablaba con los vecinos, nos contábamos detalles y nos hacíamos preguntas entre amigos", ha compartido con sus seguidores. "Esta tarde he vuelto a dar una vuelta por el casco antiguo, las fotos que veis son de hace un rato por el castillo medieval, es del siglo XIII. Parte del museo, antes iglesia, se ha venido abajo. El resto de vídeos o fotografías son de los destrozos. No hay víctimas mortales en Buñol", concluía en la publicación que reúne casi 15.000 'me gusta'.