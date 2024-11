Lolita Flores confirma que le gustaría retomar su amistad con Isabel Pantoja

Lolita Flores no sabe si Isabel Pantoja ha recibido su mensaje

Aunque estuvieron enemistadas porque Paquirri dejó a Lolita por Isabel Pantoja, años después tuvieron un acercamiento. Más tarde, volvieron a distanciarse

La amistad de Lolita Flores e Isabel Pantoja siempre ha dado mucho que hablar. A finales de los 70, cuando Paquirri se divorció de Camina Ordóñez, Lolita tuvo una relación de año y medio con el torero. Justo antes de que él conociera a Isabel Pantoja y se fijara en ella. La aparición de la tonadillera, que en ese momento comenzaba a despuntar en el mundo de la copla, acabó con el romance de la hija de Lola Flores y el torero, quien la llamó desde Argentina para contarle que se había enamorado de Isabel Pantoja. El 30 de abril de 1983, Paquirri y la cantante se daban el 'sí, quiero'.

Lolita lo pasó muy mal con esta ruptura, pero el tiempo todo lo cura. Años más tarde, cuando ya el torero había fallecido, ambas artistas lograron dejar atrás sus diferencias, pasaron página y tuvieron un acercamiento. De hecho, mantuvieron una estrecha amistad durante algunos años. Sin embargo, tras algunos años de buena sintonía, la amistad se enfrió y se distanciaron nuevamente.

Ahora, tras años sin contacto, Lolita ha hablado del punto en el que se encuentra su relación y ha confesado que no le importaría retomar su amistad con la cantante, que hace poco se ha mudado a Madrid, concretamente a una casa ubicada en la lujosa urbanización de 'La Finca'. Así lo ha manifestado tanto en su intervención en 'De Viernes' como en declaraciones posteriores a los compañeros de Europa Press.

Ha sido al salir de su casa acompañada por su hija Elena Furiase, su yerno Gonzalo Sierra y su nieta Nala cuando la actriz, que ya ha vuelto al trabajo tras su bache de salud, cuando ha respondido a las preguntas sobre Isabel Pantoja y ha insistido en que "por supuesto" no tendría ningún problema en tener contacto de nuevo con Isabel Pantoja, pero que no lo ha dicho públicamente con la intención de que le llegue a ella. "Yo no lo he dicho ni para que le llegue, ni para que no le llegue. Cuando me preguntan las cosas que son coherentes, contesto", ha dicho a los periodistas, a los que también les ha comentado que no sabe si la tonadillera ha tenido la oportunidad de ver sus declaraciones en 'De viernes', donde además dijo que si Isabel Pantoja la llama para pedir ayuda, se la dará.

Además, cansada de responder a preguntas sobre Isabel Pantoja, Lolita ha aprovechado la presencia de los medios para pedir que le pregunten más por sus vida profesional y su salud y menos por la que un día fuera su amiga. "Me podíais preguntar más que por Isabel Pantoja, cómo estoy, si estoy bien, que no me han matado que estoy, que me voy a Fuenlabrada. Que me voy el día 10 a los Grammy, a recoger mi Grammy a la excelencia musical", ha dicho la artista.

Lolita acalla los rumores sobre sus problemas de salud

El 4 de octubre, Lolita anunciaba que debía suspender varias funciones por problemas de salud. En ese mismo comunicado, que publicaba en su perfil oficial de Instagram, la actriz y cantante aclaraba que sufría una traqueobronquitis vírica que apenas le permitía hablar y que ya estaba en tratamiento.

Sin embargo, tras su publicación los rumores se dispararon y muchos comenzaron a especular sobre su estado de salud. Molesta con los rumores, se ha sentado en el plató de 'De viernes' para aclarar que ha estado enferma, pero no al borde de la muerte como se ha llegado a decir. "Yo vivo de mi garganta y hay muchos cambios de temperatura. No soy de plástico, me pongo mala como todo el mundo. Me dijo el médico que no podía hablar, ¿pues yo qué hice? Lo suspendí. ¿Por qué me queréis matar si tengo 66 años y la fuerza de un toro?", dijo a Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Además, muy molesta con las noticias que habían publicado determinados medios, pidió que antes de publicar barbaridades sobre su salud, contrasten la información. "Toda la prensa tiene mi teléfono y no me llamáis para preguntarme. ¿Os creéis que si yo tuviese una enfermedad no lo iba a decir? Por favor, dejen de inventar", terminó diciendo la artista, que ha confirmado a los compañeros de Europa Press que está perfecta.