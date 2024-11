Sobre esta crisis, la influencer se pronunciaba en Divinity en el estreno de la segunda parte de la docuserie sobre su vida, en donde explicó que, como cualquier matrimonio, los altibajos eran normales y que lo importante era que se querían y que eso estaba por encima de todo. Desde entonces, es habitual que Pombo hable sobre ello, como en unas recientes declaraciones en '¡Hola!': "La crisis fue cuando estaba embarazada y cuando nació Vega, y hoy, según la gente, seguimos en crisis. Muchas veces he estado a punto de publicar: 'estoy cabreada con Pablo y no nos hablamos desde hace dos días'. Pero después lo he borrado porque en Instagram es muy complicado explicarlo bien (...). Me enfado con Pablo 10 veces al día porque convivir no es fácil. Hace cuatro años que no discutimos por algo nuestro".