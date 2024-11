Desde hace más de dos décadas Álex Ubago no ha dejado de cosechar éxitos en la industria musical. El del País Vasco se daba a conocer de la mano de A Gritos de Esperanza, uno de sus singles más escuchados a día de hoy. Posteriormente llegarían muchas letras más aunque hay una en concreto que no ha dejado de sonar a pesar del tiempo: Sin miedo a nada, su colaboración con Amaia Montero .

Álex Ubago es, sin duda, uno de los cantantes más famosos de nuestro país -y en latinoamérica, en donde también tiene una larga trayectoria musical-. Sus letras no han dejado de sonar a pesar de los años y, más concretamente, las que le diron la fama como A Gritos de Esperanza, No te rindas o Ella vive en mí.

"Yo siempre digo lo mismo, no es lo que ganas , es lo que gastas ", ha comenzado diciendo. Ubago ha resaltado que "a nivel de derechos y de royalties (según la RAE: "pagos compensatorios que reciben los titulares de los derechos a cambio del uso autorizado de su música)", lo que "más ingresos" le da "dejando de lado los conciertos, son esas canciones": " Podría vivir de eso y no hacer nada , seguramente".

Además, el artista ha desvelado si, tras más de dos décadas inmerso en la industria musical, ha sentido presión a la hora de tener que reinventarse como compositor e intérprete: "He tenido esa presión en otra época, y seguramente me la he impuesto yo muchas veces. Cuando has tenido un éxito grande quieres mantenerlo o superarlo, pero todos esos fantasmas me los quité hace ya mucho tiempo".