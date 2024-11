Isabel Jiménez recuerda a sus hijos tras recibir el Premio Ondas: "Perdonad a mamá por el tiempo robado"

Estos galardones, que esta edición que están presentados por los comunicadores y podcasters José Luís Sastre y Miguel Maldonado, tiene como finalidad recnocer las mejores producciones televisivas, radiofónicas y musicales, tanto de nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Además, esta 71ª edición de los Premios Ondas , cuenta con grandes actuaciones musicales con artistas de la talla de Los Chichos o de Estopa, que recibirán el galardón ex aequio por su trayectoria musical.

Entre los momentos más esperados de la gala, además de los premios, son los discursos que entonan los galardonados. Mayoritariamente muchos de ellos tienen un potente altavoz social. Otros, sin embargo, aprovechan esta cita para dirigirse, en ocasiones, a su entorno más cercano, como ocurrió el pasado año con Úrsula Corberó. " Mamá, papá. Perdón, llevo un día un poco sensible (...) . Os quiero muchísimo, muchísimas gracias por tomarme en serio desde pequeña, gracias por ayudarme a crecer rodeada de amor y de sensibilidad, pese a las circunstancias de la vida. Sois increíbles, os quiero muchísimo, gracias", dijo.

Además, aunque es muy reservada a la hora de hablar de su vida privada, no dudó en mencionar a Chino Darín, su pareja: "Se lo quiero dedicar a mi gran amor, a Chinito. Me siento muy afortunada de tener una relación basada en la comunicación. Chino me ha enseñado a expresar mis necesidades, a poner límites en mi vida. Creo que es muy difícil ser respetuoso con los demás sin serlo con uno mismo".