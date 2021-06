Burak Sergen, de 'Kara Sevda', pierde la demanda que interpuso contra su ex por seguir utilizando su apellido

Según han publicado varios medios turcos, Sergen demandó a la que fuera su mujer y madre de su hijo por seguir utilizando su apellido después de su separación, una situación que al parecer molestaba a la actual pareja del intérprete. Sin embargo, el juez ha vuelto a dar la razón a su ex, que ha mostrado su satisfacción a través de las redes sociales. "Si las luces están apagadas y está oscuro, no te preocupes, mira la luz de la luna. Ten paciencia para que todo sea tan bueno como te sientes. Ten paciencia para que todo sea como tu corazón desea", ha escrito la actriz, que ha vuelto a agradecer a los suyos el apoyo recibido. "Por segunda vez, pasó todo. Mil gracias. Y gracias de nuevo a mi familia, amigos y mi querido abogado que me han apoyado durante dos años y medio".

La actual mujer del actor niega haber instigado al demanda

Aunque el actor todavía no se ha pronunciado al respecto, quien sí lo ha hecho ha sido su actual mujer. Nihan Unsal Sergen, que ha negado ser ella quien solicitó a su marido que demandara a su expareja. "Nadie ha demandado a nadie por mi voluntad. No dirijo a la gente. Al hacer una noticia, algunas personas deberían pensar un poco antes", ha dicho la esposa del actor, que se ha quejado de la presión a la que están sometidos y ha pedido respeto para poder seguir adelante con su vida. "Tenemos una vida que estamos tratando de reconstruir. Si pudiéramos aprender a sentir empatía... ¡Qué lugar tan maravilloso sería el mundo si pudiéramos aprender a no hablar y a no comentar sin conocer la otra cara de los problemas!, ha publicado a través de sus stories.