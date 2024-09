Para comenzar tu aventura, puedes empezar el sábado con un tour a pie por la ciudad . Clan Pascual Tours - Edinburgh Walking Tours es la mejor opción para tener una visión completa de Edimburgo, abarcando tanto el Old Town como el New Town. Este tour, de 10 a 16 horas -con una pausa para comer- , te permitirá sumergirte en la rica historia y arquitectura de la ciudad. Puedes reservar directamente a través de su sitio web o su perfil de Instagram (@clanpascual_tours) para evitar comisiones adicionales que suelen cobrar las plataformas de terceros. Durante la parada , lo ideal es parar en Piemakers para picar algo, son expertos en pasteles de carne para llevar , pero también tienen opciones para vegetarianos, veganos y alérgenos (el pastel de espinacas con queso también está riquísimo).

Durante el tour verás, entre otras cosas, el Castillo de Edimburgo , una fortaleza que domina la ciudad desde su colina volcánica. Aquí, podrás explorar las antiguas murallas, disfrutar de vistas espectaculares y, si tienes suerte, escuchar relatos de fantasmas y leyendas locales. Después, bajarás por la Royal Mile, una vibrante calle llena de tiendas, restaurantes y artistas callejeros. Si puedes, haz una parada en The Elephant House, el café donde J.K. Rowling escribió gran parte de Harry Potter. Aquí, puedes tomar un café y sentirte un poco como un mago en espera de su tren a Hogwarts. También verás el Palacio de Holyroodhouse , la residencia oficial de la Reina en Escocia.

Al finalizar la guía, dedica la tarde a explorar algunos de los puntos más destacados de Edimburgo. Los imprescindibles: Calton Hill , que ofrece vistas panorámicas espectaculares de la ciudad y es perfecto para una caminata relajante y Holyrood Park, el parque más grande de Edimburgo , que se encuentra junto al Palacio de Holyrood. Aunque no se puede acceder al palacio, la arquitectura del edificio y los jardines son un deleite visual. Por último, sube a la cima de Arthur's Seat , un volcán extinto que proporciona unas vistas espectaculares de la ciudad y sus alrededores.

Para una cena auténtica y una inmersión en la cultura local, dirígete a Whiski Bar . Este pub escocés ofrece una excelente selección de whiskies, carta variada con todo tipo de platos y música en escocesa en directo a partir de las 10 p.m. Si prefieres un ambiente más tranquilo y romántico, Howies es una muy buena opción para disfrutar de cocina de alta calidad. Si quieres una copa o una cerveza después de la cena, el pub The Scotsman's Lounge es el lugar perfecto.

A solo media hora de Edimburgo, Queensferry es un destino encantador que merece una visita. Puedes llegar en coche, autobús o tren. Una vez allí, coge el crucero turístico por el Maid of the Forth, que te permitirá admirar los imponentes puentes y disfrutar de las vistas marítimas. Tras el crucero, dirígete al restaurante Thirty Knots en el puerto para relajarte con una bebida mientras contemplas el paisaje. Luego, viaja al pintoresco pueblo de Cramond Beach. Aquí, el Cramond Bistro & Takeaway ofrece bocadillos deliciosos que puedes disfrutar en un entorno costero idílico.