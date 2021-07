Deniz llama a Serkan tras su huida, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Te encontraremos"

Deniz ha huido para no firmar la anulación de su matrimonio

El tiempo juega en su contra. Tras descubrir que Deniz se ha fugado, a la pareja apenas le quedan apenas cuatro horas para firmar los papeles de la anulación del matrimonio. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', Eda y Serkan intentarán encontrarlo desesperadamente con la ayuda de sus amigos y será Erdem quien lo localice justo en el momento en el que Deniz, ajeno a que le siguen muy de cerca se pone en contacto con el empresario para ponerle aún más nervioso. "¿Cómo va tu búsqueda? ¿Has encontrado mi rastro?", le dice burlonamente al empresario, que está seguro de que le encontrarán antes de lo que imagina.

Serkan recuerda a Eda

Y solo tenían que darle una buena paliza. La solución era así de sencilla. Horas antes del enlace de Eda y Deniz, Serkan se ve envuelto en una pelea y el año perdido de su vida vuelve como por arte de magia. El empresario recuerda a Eda y su intensa historia de amor.

Pero el tiempo corre en su contra. Serkan se apresura para llegar cuanto antes a la boda de Eda e irrumpe gritando a los cuatro vientos su amor. "Me acuerdo de ti y de mí, de nuestro amor y de lo mucho que te quiero. No te cases con él. No lo hagas", le dice al amor de su vida, que sigue convencida de que la boda ha sido falsa.

Sin embargo, llega tarde. Deniz ha logrado ejecutar su plan y casarse con Eda de acuerdo a la ley. Con lo que no contaba el amigo de la infancia de la florista era con la implacable Aydan, que le amenazará con llevarle a prisión si no colabora para anular el enlace.

Eda y Serkan se enamoran en Mediaset

La historia de amor de Eda y Serkan está en un punto crítico. Si no logran que Deniz firme la anulación del matrimonio, el proceso se puede alargar y complicar la situación de la pareja. ¿Encontrarán al amigo de la infancia de la florista antes de que acabe el plazo?

