Eda amenaza a su abuela, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Haré que te arrepientas"

La historia de amor de Eda Serkan están protagonizados por Hande Erçel y Kerem Bürsin

No ha sido una confusión. La detención de Serkan será un hecho en el próximo capítulo de 'Love is in the air'. Después de que la fiesta de Nochevieja se viera interrumpida por la inesperada aparición de la policía, arrancaremos el siguiente episodio en comisaria y con los nervios a flor de piel. Eda, Aydan y todos los amigos de Serkan le acompañarán en este difícil momento que no se querrá perder la abuela de la florista.

Semiha Yıldırım será testigo de excepción de como su venganza empieza a cobrar forma pese a las amenazas de su nieta. "Mas vale que no estés involucrada. Si lo estás me pasaré la vida haciendo que te arrepientas de ello. Si le has hecho algo lo pagarás", le advertirá Eda a su abuela, que sigue impasible frente a su dolor. "Si esto sale a la luz acarreará consecuencias muy graves para la empresa así que procura no olvidarlo. Yo nunca haría nada que dañara a mi empresa", dirá la abuela, que ya en la fiesta dio muestras de su implicación en todo lo que estaba a punto de acontecer.

El plan de Balca

Pero la malvada abuela de Eda no es la única que tiene un plan para separar a la florista y Serkan. Balca, la nueva directora de Relaciones Públicas de Art Life se ha convertido en su mejor aliada. Su interés por el empresario la ha convertido en una mujer sin escrúpulos, mentirosa y manipuladora dispuesta a todo, tal y como demuestra la trampa que le ha tendido. ¿Por qué ha fingido un robo en su casa y ha avisado al empresario? ¿Qué pretende con la visita de Serkan? Si ha tenido algo que ver con la detención, pronto lo sabremos.

