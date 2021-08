Eda para los pies a Serkan, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Cuanto más lejos mejor"

Serkan se queda con el proyecto del hotel para quedarse cerca de Eda

La señora Deniz no oculta ante Eda su interés en Serkan

Serkan ser ha propuesto reconquistar a Eda y el primer paso para ello será ponerse al frente del proyecto del hotel y así forzar los encuentros con ella. En el próximo capítulo de 'Love is in the air' seremos testigos del encontronazo que provoca esta noticia entre Eda y Serkan y la señora Deniz. "Lo que quiera el señor Serkan será lo que se haga", le advertirá claramente la dueña del hotel ante la negativa la paisajista de cambiar sus planes. "Yo no puedo trabajar con él y no voy a cambiar mi proyecto por él. Si quiere él puede hacer un proyecto que se adapte al mío", le dirá.

Sin embargo, no este no será el único tenso cara a cara que protagonice Eda. Tras el cruce de palabras con la dueña, la florista se enfrentará a su ex, al que le dejará las cosas claras. "Cuanto más lejos mejor Serkan", le dirá recordando que esas fueron sus palabras cuando rompieron. .

Serkan, convencido de que Eda sigue enamorada

Y tras descubrir la identidad de la pequeña, Serkan sigue decidido a recuperar a Eda. Ahora sí, se quedará indefinidamente en Turquía y se hará cargo del proyecto del hotel para trabajar codo con codo con ella. "Organizo mi vida de forma minimalista como tú. y he decidido quedarme un poco más. Si te da miedo trabajar conmigo, lo entiendo", le dice a Eda, que está a punto de perder los nervios ante esta inesperada noticia. "El problema es tu ego, es tan grande que te impide vivir como una persona normal y te repatea que te haya olvidado. Te he olvidado. Voy a perder la cabeza".

Pero no, el problema de Serkan no es su ego. El empresario tiene clarísimo lo que quiere y su intuición le dice que si se queda lo conseguirá. "Tengo que encontrar la manera de pasar más tiempo con ella. Todavía siente algo, lo percibo. No ha podido olvidarme", le dice a Engin, que no tiene ni idea de que su mujer conoce el gran secreto de Eda.

El nuevo encuentro de Serkan y Kiraz

Y mientras Eda busca la forma de mantener a salvo su secreto y que Serkan no descubra que Kiraz es su hija, la pequeña vuelve a encontrarse con el empresario, que descubre el interés de la pequeña por los juegos de construcción y su gran talento a pesar de su corta edad. "Está muy bien y está muy equilibrado. Eres buena", le dice a la niña, que vuelve a ponerle a prueba y a llevarle al límite.

Y en medio de esta complicada situación y sintiéndose cada vez más acorralada después de que Melo tuviera que mentir para poner a salvo su secreto, Eda empieza a plantearse que la única salida posible sea contarle la verdad al empresario. ¿Lo hará finalmente?

La historia de amor de Eda y Serkan, en Divinity

