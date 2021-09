Erdem arruina la pedida de matrimonio contándoselo a Eda, en el próximo capítulo: "Es la propuesta"

Serkan sorprenderá a Eda pidiéndole matrimonio

Lo va a hacer. ¡Serkan quiere proponerle matrimonio a Eda! Pero quiere que todo sea una sorpresa así que necesita la ayuda de Melo y que ella guarde este gran secreto. Sin embargo, va a ser imposible. Nada más contarle a la amiga de la florista sus intenciones, la noticia corre como la pólvora entre la familia y los amigos. Y lo peor de todo. ¡Erdem también se entera!

Con este panorama, mantener el secreto durante mucho tiempo va a ser misión imposible. En el próximo capítulo de 'Love is in the air' veremos a Erdem protagonizar una de sus meteduras de pata. "Es la propuesta", le dirá a Eda cuando ella llegue a la ofician.

Eda y Serkan confiesan que están juntos

Ha llegado el momento. Eda y Serkan reúnen a toda la familia para comunicarles que han retomado su relación y que ahora son una familia. Sin embargo, la tensión en este encuentro es más que palpable y encontrar el momento para soltar la bomba no es fácil. O eso creían ellos. Cuando el empresario anuncia la gran noticia, nadie se sorprende. Solo una persona pone el grito en el cielo. La señora Deniz, que se ha autoinvitado al evento, no da crédito a lo que oye.

Por supuesto, Aydan no desaprovechará la oportunidad y tratará de demostrar a su hijo que hay que estar abierto a los que la vida nos ofrece. "¡Qué bonitas sorpresas nos da la vida! Deberíamos estar abiertos a todas ellas". Sin embargo, eso, unido al inesperado descubrimiento de que el señor Kemal es el nuevo socio del puerto deportivo en el que trabaja, hacen que Serkan estalle. "Ya no habrá ninguna reunión como esta. No puedes mezclar tu vida privada con mi trabajo para acercarme a este señor. No quiero ni verle".

La situación se tensa pero ante la huida de su hijo, Kemal trata de apaciguar las aguas y logra un acercamiento que podría marcar su relación. "Escuchamos que necesitabas inversores y queríamos ayudar. Me mantendré alejado, no me verás más. Pero escucha, soy consciente de la gravedad de la situación. Ha sido una sorpresa pero te prometo que si en algún momento quieres hablar, aquí estaré. Ahora démonos algo de tiempo", le dice a su hijo, que por primera vez le tiende la mano. ¿Aceptará finalmente a su padre?

Eda pone celoso a Serkan

Después de esta atípica reunión familiar, Eda y Serkan disfrutan de su nueva vida en familia. Sin embargo, un par de cosas alterarán la tranquilidad y la felicidad de Serkan. Y no, esta vez no tiene nada que ver con Kemal. Escuchar a su hija suspirar en sueños por el pequeño Can y la confesión de Eda sobre su ex, Cenk le incomodan un poco. "Me llamó cuando estaba en Italia. Si quieres le llamo", le dice a Serkan, que sigue teniendo que lidiar con el deseo de Eda de que se acerque a su padre. "Los niños nos enseñan a nosotros cosas como el amor incondicional. ¿Has visto cómo te mira tu hija? Deberíamos aprender eso de ella".

Melo y Burak, a punto de besarse

Las sospechas de Ayfer se confirman. Burak ha empezado a sentir algo por Melo y el plan de ponerle celoso parece estar funcionando a la perfección. Después de unas semanas complicadas, el beso que olvidó el amigo de Eda está a punto de repetirse. ¿Qué pasará entre esta pareja? ¿Darán el paso definitivo?

