Serkan demuestra a Eda que ha cambiado, en el próximo capítulo: "Toma las llaves de mi casa"

Serkan está dispuesto a recuperar a Eda cueste lo que cueste y en el próximo capítulo de 'Love is in the air' seguirá adelante con su plan para demostrar que es un hombre diferente y que puede confiar en él para formar una familia. Aprovechando la aparición de Kerem y tras escuchar sus quejas sobre él, el empresario se mostrará como una persona nueva y hace algo que nunca hubiera imaginado Eda. ¡Se fía del jardinero!

En un acto sin precedentes, Serkan le dará un proyecto nuevo para que demuestre su valía y le da las llaves de su casa para que se instale allí. ¡Y parece que su plan funciona! ¿Qué se le estará pasando a Eda por la cabeza cuando le ve marcharse?

Serkan pilla a Eda y gana la apuesta

No podemos negarlo. Serkan se lo está currando. Y mucho. Cinco años después de echar a Eda de su vida, el empresario está intentando arreglar sus errores del pasado y tener una nueva oportunidad con ella. Con ella y con Kiraz. ¡Y Eda se lo ha puesto en bandeja! La florista ha caído en su propia trampa. "Si no me pilla diciendo una mentira mañana se irá. Dormimos en la misma habitación. Esto solo puedo confesártelo a ti. Me gusta tenerlo conmigo pero si se lo digo a él se instalará aquí conmigo", le dice a Melo sin darse cuenta de que acaba de perder la apuesta.

Por supuesto, Serkan se va a cobrar la deuda inmediatamente. "Vaya, o sea que me has mentido. ¿Qué significa eso? Que has perdido la apuesta y sabes que no hay nada que me guste más que ganar. Mi estancia se alarga. Ese fue el trato. Mañana iré a por mis cosas", le dice a Eda con una sonrisa maliciosa tras darse cuenta de que es posible una reconciliación.

La trampa de Eda

Durante dos semanas Serkan se quedará en casa de Eda con la única intención de convertirse en una familia. ¡Y no tardará en dar el primer paso! Nada más saber que ha ganado la apuesta, el empresario quita el colchón del suelo con la intención de compartir cama de su ex.

¡Se le ha ido de las manos! Parece mentira que después de tanto tiempo no conozca a Eda, que por supuesto no va a pasar por el aro. La florista no tiene ninguna intención de dar marcha atrás y dejarse llevar y le tiende una trampa a su ex, que por supuesto cae de lleno. "Otra vez me miras de ese modo. Con la mirada de hace cinco años. Es mucho tiempo. Quizá no deberíamos resistirnos. No deberíamos pensar demasiado. Serkan, ¿no crees que hace mucho calor? ¿Quieres abrir la puerta?", le dice seductora justo antes de dejarle durmiendo en el balcón.

La guardería, un nuevo problema entre Eda y Serkan

Serkan lo tiene todo perfectamente planeado y no piensa dejar cabos sueltos. En su intento por ser el hombre perfecto para Eda, decide crear una guardería en la oficina con la intención de que los tres puedan pasar más tiempo juntos. Y funciona. Aunque en un principio Eda la reprocha que siga tomando decisiones sin contar con ella, finalmente la familia acaba en la oficina con Eda preguntándose qué está pasando. "¿Cómo he terminado aquí otra vez?" La respuesta de Serkan será clara. "Estás donde tienes que estar".

El secreto de Aydan

Y mientras Serkan sigue intentando reconquistar a Eda y empezar una nueva vida junto a ella y la pequeña Kiraz, Kemal le recuerda un encuentro que tuvieron hace años, cuando la madre de Serkan y su exmarido pasaban uno de sus peores momentos. ¿Cambiará esto algo?

