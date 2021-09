Serkan rechaza a Kemal cuando intenta acercarse a él, en el próximo capítulo: "No necesito un padre"

Kemal y Serkan ya saben que son padre e hijo

Serkan y Eda se han dado una segunda oportunidad

Después de que Aydan se atreviera a confesara a su hijo la verdad sobre su padre, en el próximo capítulo de 'Love is in the air' seremos testigos del primer cara a cara entre Kemal y Serkan. La tensión por parte del padre de Kiraz será más que evidente. Incapaz de asimilar la confesión de su madre, intentará alejar a su recién conocido padre de su vida y de la de su hija. "Kiraz me ha llamado y me ha invitado. Entre ella y yo ha surgido algo muy especial y me gustaría estar con ella. No quiero disgustarla si estás de acuerdo", le dirá a su hijo en un intento desesperado por no perder el vínculo que ha creado con la niña. Sin embargo, Serkan no tendrá ninguna intención de que forme parte de su familia. "Se me ocurrirá una excusa en su nombre y seguro que lo entenderá".

Sin embargo, no todos compartirán la opinión de Serkan, que además de con Eda tendrá que lidiar con los consejos de Engin, que no comprende esa reticencia de su mejor amigo. "¿No utilizaste tú el trabajo para recuperar a Eda? Las cosas no son siempre blancas o negras. No seas así", le dirá a Serkan, que insiste en que no necesita ningún padre.

Después de pasar la noche juntos, Eda y Serkan comienzan una nueva vida. La pareja se da una segunda oportunidad y el empresario quiere gritarlo a los cuatro vientos. "Es importante, quiero que todos sepan que estamos juntos. Lo primero que vamos a hacer es decírselo a todos. Vamos a buscar a Kiraz y se lo decimos hoy mismo", le dice a Eda.

Sin embargo, una inesperada noticia obligará a Eda a posponer el deseo de Serkan. ¡Kemal es el verdadero padre de su novio! La confesión de su suegra pilla por sorpresa a la florista que tendrá que intervenir para evitar un desastre mayor. "No ha oído su mensaje, lo he hecho yo y después lo he borrado. No debería enterarse de algo tan importante por un mensaje de audio. Ahora mismo soy la persona que mejor la entiende. Sabe lo que más feliz me ha hecho, que pude hablarle de su hija mirándole a los ojos. Si lo hubiera hecho de otro modo lo habría lamentado", le dirá a Aydan, que se arma de valor y reúne a padre e hijo para revelarles la verdad. La noticia cae como un jarro de agua fría. Serkan niega la realidad y huye mientras que Kemal es incapaz de reaccionar.

Cuando por fin Serkan ha resuelto sus problemas con Eda y logran reconquistarla, un nuevo frente se abre en su vida. Después de descubrir que tenía una hija, ahora descubre que su padre es el novio de juventud de su madre y eso, previsiblemente, le pasará factura. ¿Qué pasará ahora con su vida? ¿Afectará esta nueva realidad a su relación con Eda? ¿Será capaz de asimilar la noticia? Si quieres descubrir qué ocurre con los protagonistas de 'Love is in the air', no puedes faltar a tu cita con ellos. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.

