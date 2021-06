La actriz da vida a Piril en 'Love is in the air'

¡Menudo cambio! Después de años luciendo melena, la actriz turca Başak Gümülcinelioğlu, a la que actualmente podemos ver en 'Love is in the air' en el papel de Pırıl, ha decidido cortar por lo sano y hacer un cambio de look sorprendente que ha causado furor entre sus seguidores y sus compañeros.

Y no es para menos porque a la actriz le sienta realmente bien su nuevo corte de pelo, que ha supuesto un cambio brutal de imagen. "Conoce a mi nuevo yo", ha escrito la popular actriz junto a la imagen que vemos que, aunque ha mantenido su característico color pelirrojo, se ha decantado por una media melena muy cómoda y fresca para el próximo verano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Başak Gümülcinelioğlu (@basakgumulcinelioglu)

Başak Gümülcinelioğlu es Pırıl en 'Love is in the air'

'Love is in the air' es la serie del momento y Eda y Serkan, la pareja de moda. Sin embargo, ellos no son los únicos personajes que nos han conquistado. Pırıl, el personaje al que da vida Başak Gümülcinelioğlu, y Engin son la otra pareja que nos ha enamorado con su loca historia de amor. Sus peleas, las meteduras de pata del socio de Serkan y sus locuras, sus celos, los malentendidos y las situaciones absurdas en las que se ven envueltos han provocado más de una risa y han hecho que la pareja se haya convertido en una de las favoritas de los fans.

