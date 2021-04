Un príncipe ha llegado la vida de Eda: los fans de 'Love is in the air' opinan sobre sus intenciones con la florista

El príncipe Seymen es el hombre elegido por la abuela de Eda para su nieta

Terrorífico. Eso es lo que nos ha parecido el retrato que el príncipe Seymen ha hecho de Eda y él. Hace apenas unos días que se conocen y ya tiene planes de futuro con ella. Lo que no sabemos es si esos planes son los mismos que tiene la señora Semiha. ¿Puede que el príncipe le esté ocultando sus verdaderas intenciones a la abuela de Eda? ¿Qué significa ese retrato?

En Divinity tenemos muchas preguntas sobre las intenciones del hombre elegido por Semiha para su nieta y son muchas las dudas que nos asaltan. Y como estamos en un sinvivir queremos compartir nuestra preocupación con los fans de 'Love is in the air' y saber qué opinan sobre esta nueva trama y el futuro, un tanto inquietante, de Eda. ¿Qué ocurrirá entre el príncipe y Eda?

Así ha aparecido el príncipe Seymen en la vida de Eda

Como no podría ser de otra manera, la aparición del príncipe Seymen en la vida de Eda no ha sido casual. Su llegada se ha producido de la mano de Semiha. Él es hombre que elegido. El que es está a la altura de su nieta. Y él parece haber llegado con la lección bien aprendida y con las cosas muy claras. Nada más llegar no ha dudado en mostrar su interés por la florista. ¿Qué pensará cuando vea el retrato?

La ruptura de Eda y Serkan

La llegada del príncipe ha coincidido con la dramática ruptura de Eda y Serkan. Y es que finalmente a la florista no le ha quedado más remedio que ceder a la presión de su abuela para salvar a Serkan y su familia. "Mi abuela me ha recordado lo que significa estar contigo. Cada vez que te miro veo las miradas acusadoras de mis padres y mis heridas vuelven a sangrar", le ha dicho al empresario.

Eda y Serkan, la pareja de moda en Mediaset

La aparición del príncipe Seymen nos ha puesto el corazón en un puño. ¿Qué pasará entre Eda y Serkan? ¿Podrá el príncipe conquistar a Eda?

