El viral mensaje de Kerem Bürsin llamando a la paz tras los bombardeos a Ucrania: "No hay razón"

Horas después de que comenzaran los bombardeos contra Ucrania, Kerem Bürsin se ha pronunciado a través de sus redes sobre la barbarie de un conflicto que ya ha costado la vida a más de cien personas y ha dejado cientos de heridos. En su perfil de Twitter, el protagonista de 'Love in sin the air' ha mostrado su consternación con un mensaje contra la sinrazón. "La gente lo llama guerra... no hay razón ni nombre para los crueles actos de asesinato contra personas y niños inocentes. Stop al sin sentido", ha escrito el actor.

El mensaje el actor no ha tardado en hacerse viral. En apenas unas horas, el tuit ha logrado más de 3.000 retweets y más de 7.500 'me gusta' en la red social. Además, miles de seguidores del protagonista de 'Love is in the air' han comentado la publicación y han agradecido su compromiso social y su sensibilidad con la difícil situación que atraviesa Ucrania en estos momentos.