La pistas de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin: ni desmentido, ni interacciones en redes sociales

Hande Erçel y Kerem Bürsin confirmaron su relación en 2020

¿Han roto Hande Erçel y Kerem Bürsin? Aunque los protagonistas de 'Love is in the air' aún no se ha pronunciado al respecto, desde el pasado 26 de enero corren rumores en Turquía sobre que la pareja del momento habría puesto punto y final a su historia de amor después de algo más.

Aunque apenas han trascendido datos, la prensa turca apunta a que la ruptura se habría producido una semana antes de comenzar los rumores y que él habría pedido ayuda a su círculo más cercano para intentar reconducir la situación y solucionar sus diferencias. Sin embargo, siempre según apuntan los medios del país, Erçel habría rechazado cualquier acercamiento con el que era su pareja. "Todo terminó, no hay vuelta atrás", le habría dicho a su entorno.

A la espera de que se produzca la confirmación oficial, en Divinity hemos analizado los últimos movimiento de la pareja, que si bien no son definitivos si que apuntan a que los rumores podrían ser ciertos o, al menos, que la pareja no está atravesando su mejor momento. La ruptura (o crisis) llega nueve meses después de que la pareja confirmara su relación durante un viaje a Maldivas. Fue allí donde, tras ser pillados por un fan, los actores se dedicaron unos románticos mensajes a través de las redes sociales que dejaban claro que entre ellos había saltado la chispa, tal y como puedes ver el siguiente vídeo.

La comentada ausencia de Kerem Bürsin del cumpleaños de Hande

Los rumores sobre una posible ruptura se disparaban justo después de la celebración del cumpleaños de Gamze Erçel, al que no asistió el actor. Su sorprendente ausencia desataba las alarmas. Kerem Bürsin estaba plenamente integrado en la familia de su chica y fueron muchos los que se preguntaban por qué no estaba en Sapanca, junto a ella y su familia celebrando un día tan especial.

De hecho, el actor ni siquiera comentó las fotos que la actriz subió junto a su familia aunque sí lo hizo en las del marido de Gamze, Caner Yıldırım, quien le etiquetó en la imagen de Hande. "¡Te adoro! Y siempre me excluyes", escribía el actor, que no recibía ninguna respuesta de la actriz, quien sí respondía a su cuñado.

Ninguna interacción social desde hace semanas

Aunque no sabemos el momento exacto en el que la pareja habría terminado, analizando las redes sociales, se ve como las interacciones de ambos en redes son inexistentes en las últimas semanas. El último 'like' del protagonista de 'Love is in the air' a Hande se produjo el pasado 15 de enero, diez días antes de que empezaran a circular los rumores. Este dato resulta especialmente significativo ya que revisando publicaciones anteriores, siempre daba 'me gusta' a las imágenes subidas por la actriz. Además, el actor está prácticamente desaparecido de las redes. Desde el pasado 19 de enero no ha subido ninguna publicación a su muro de Instagram (y era un compromiso publicitario).

Hande Erçel no ha contado con Kerem Bürsin para la felicitación a Bige Onal

Si los rumores sobre una posible ruptura no estuvieran circulando con fuerza por Turquía este detalle podría haber pasado totalmente desapercibido. El pasado 1 de febrero coincidiendo con el 32 cumpleaños de Bige Onal, la malvada Selin de 'Love is in the air', Hande Erçel le hizo llegar un precioso centro de rosas en su nombre y el de una amiga. Llama la atención que el actor, con quien la actriz compartió muchas escenas durante el rodaje, no participara en este detalle.

No ha habido desmentido

Otro de los datos que ha llamado la atención es el silencio de la pareja ante los insistentes rumores. Hasta el momento ninguno de los dos, que siempre han sido muy discretos, ha querido ha querido pronunciarse al respecto y ni confirman ni desmienten la noticia que circula por todos los medios turcos.

La historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin

Nada más estrenarse 'Love is in the air' en Turquía, los espectadores de la serie se enamoraban de la historia de amor de Eda y Serkan. La pareja conquistó al público y los fans soñaban con que esa historia de amor traspasara la pantalla. Pronto empezaron los rumores. La química entre ambos era más que evidente y se empezó a especular con un posible romance.

Durante meses, guardaron silencio pero un viaje a Maldivas lo cambió todo. Un seguidor de la ficción los fotografiaba en el hall del hotel el 19 de abril de 2021 durante una escapada en la que los acompañaron Gamze Erçel, su marido y la pequeña Mavi. Tras ver la luz esas imágenes, los acontecimientos se precipitaron. Un día después ambos confirmaban que estaban allí pero sin posar juntos y sin aclarar si existía algún tipo de relación entre ellos.

Finalmente, unos días más tarde la pareja, que se seguía resistiendo a posar juntos, daba un paso más. Por primera vez, ambos compartían imágenes del otro en sus perfiles de Instagram y se dedicaban románticos mensajes que confirmaban su relación. "Una hermosa vista, en un hermoso lugar con una hermosa mujer", escribía el actor junto a una foto de la actriz. Una hora más tarde, llegaba el turno de Hande, que compartía una imagen del actor en la playa con un escueto mensaje. "Y tú".

