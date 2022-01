El actor ha mostrado lo bien que se lo han pasado pintándole las uñas

La sobrina de la actriz cumplió dos años el pasado mes de diciembre

Kerem Bürsin ha reconocido en más de una ocasión que desea tener hijos

Kerem Bürsin es uno más en la familia Erçel. Después de dos años de relación con Hande, el protagonista de 'Love is in the air' está más que integrado en el entorno de su chica. Y si hay que pasar la tarde con la pequeña Mavi, la sobrina de su chica, lo hace encantado, tal y como hemos visto en sus redes sociales.

A través de su perfil de Instagram, el actor ha demostrado que es el niñero perfecto. ¡El tío Kerem lo da todo! Con una divertida instantánea que ha subido a sus stories de Instagram, todos sus fans han podido comprobar cómo el actor complace en todo a la pequeña, con la que ha pasado una divertida tarde de juegos que ha acabado con sesión de manicura. "Pintando uñas con Mavi y Hande", ha escrito el actor turco, quien además ha demostrado la buena sintonía que tiene con sus cuñados con un grito de auxilio en esta misma instantánea. "¿Cuándo regresáis Gamze y Caner?"

La divertida imagen ha sido compartida también por su chica, que ha lanzado una pregunta al actor en tono divertido y acompañado de un fantasma con una expresión burlona. "¿Quién quería pintarme la cara?", ha escrito la actriz, que mantiene un vínculo muy especial con su sobrina.

El actor de 'Love is in the air' se ha planteado ser padre

La entrañable relación que el actor tiene con la pequeña Mavi confirma que al actor le encantan los niños. De hecho, en más de una ocasión ha confesado que le hubiera gustado ser padre antes de los treinta y que en más de una ocasión se han planteado ser padre, aunque por el momento no se ha atrevido a dar el paso. "A veces pienso en la idea de tener un hijo, pero es una responsabilidad importante. Por ahora, esta responsabilidad es solo una idea en mi mente", contaba hace unos meses.

Y mientras decide si traer un 'mini-Kerem' al mundo, el actor protagonista de 'Love is in the air' se quita el mono de la paternidad con la pequeña Mavi y su sobrino Theo, hijo de su hermana Melis y que acaba de cumplir tres años y con la Maya Başol, la inolvidable Kiraz de 'Love is in the air', con la que ejerció de padrazo en el set de rodaje y a la que dedicó estás bonitas palabras coincidiendo con el fin de la serie. "Te amo demasiado", dijo el actor entonces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kerem Bürsin (@thebursin)

'Love is in the air', la serie que convirtió en estrella a Kerem Bürsin

Aunque ya gozaba de cierta popularidad en Turquía e incluso había hecho sus pinitos en Hollywood, su papel de Serkan Bolat en 'Love is in the air' ha sido el que le ha convertido en toda una estrella a nivel internacional. El guion llegaba a sus manos en 2020 y no dudó en aceptar el proyecto sin imaginar entonces que le cambiaría la vida. La serie se convirtió en un auténtico fenómenos de masas. El romance de Eda y Serkan cautivó al público y la fama de la pareja protagonista se disparó. No es de extrañar. La pareja protagonista nos dejó momentos memorables como el día de su boda (si quieres revivirla dale al play al siguiente vídeo).

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS