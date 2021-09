Adriana Abenia denuncia la situación que ha vivido su hija Luna el primer día de colegio: "Llevaba mordiscos en la tripa"

Cuando fue a bañarla, Adriana Abenia descubrió que su hija tenía algunas marcas por el cuerpo. “He visto que llevaba dos mordiscos en la tripa, un moratón en la barbilla y, jolín, esto ya no me hace tanta gracia”, contaba a través de sus redes sociales.

Tras comprobar que realmente algo no había ido bien, el marido de la presentadora se encargó de llamar al colegio para pedir información sobre lo que le había ocurrido a su hija en el primer día y concretar una reunión. “Estoy tan encendida que va a ser mi marido el que llame, porque si llamo yo se puede armar la marimorena. Pero vamos, que va al colegio a aprender, a jugar, no para que suceda esto”, les decía a sus seguidores Abenia, que estaba muy preocupada por no haber recibido ningún aviso por parte del centro.

Al día siguiente de lo ocurrido, la presentadora y su marido decidieron no llevar a la niña al colegio. “No queríamos llevarla hasta aclarar lo sucedido y así descansaba”, explicaba. Pero la pareja sí acudió al centro para reunirse con los profesores y pedir una explicación. “El colegio apunta que no han visto que le dieran patadas, le agredieran ni le mordieran. Pero claro, no sé qué es más grave, que no se reporte o que no lo hayan visto”, comentaba Abenia en sus redes.