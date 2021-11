El actor y la modelo afrontarán juntos esta nueva etapa vital tras iniciar su historia de amor en 2016. La pareja siempre ha blindado su relación y no solo son reacios a dejarse ver en público, sino que tampoco publican fotos juntos en redes. Sin embargo, en contadas ocasiones han sido pillados de la mano , como en el backstage de los premios Goya en el año 2018, paseando por las calles de la capital o en el Mad Cool Festival. Ahora, frente a frente con la prensa, a Quim no le queda otra opción que reaccionar, y aunque se niega a entrar al trapo con todo lo que tenga que ver con su vida, su réplica da para muchas interpretaciones.

Unas declaraciones que llegan días después de que Quim no ocultara su molestia al ser preguntado por nuestro compañero de Europa Press en el photocall de los Premios GQ 2021 a los Hombres del año. El intérprete se reía cuando recibía la enhorabuena por el bebé que viene en camino, del que se desconoce tanto el nombre como el sexo. “Ay, no, no, pero es que yo de eso no sé nada”, respondía con una risa nerviosa que delataba su incomodidad. “Estoy muy contento”, admitía antes de huir del micrófono.