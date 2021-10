María Castro quiere tener otro hijo después de los 40: "Es lo mejor que sé hacer"

María Castro y José Manuel Villalba tiene dos hijas: Maia y Olivia

La actriz, que está a punto de cumplir 40 años, ha contado públicamente que le gustaría tener un tercer hijo

María Castro tiene clarísimo que lo más "mágico" que le ha pasado en su vida es ser madre. La actriz ha hablado en alguna ocasión con su marido sobre lo impresionante que le parece que dos personas, "que se aman, se quieren, o no" sean capaces de generar una vida. Además, en su caso, que ha experimentado la maternidad en dos ocasiones, ha optado por alimentar a sus hijas "y que salgan adelante durante meses". "No hay nada más mágico", recalca convencida.

La intérprete, que está a punto de cumplir 40 años y se define en redes sociales como "mami a tiempo completo", solo pediría dos cosas a la vida para esta nueva etapa. La primera de ellas es la salud, porque considera que teniendo eso "no hace falta nada más". Y la segunda, "si todo se diese bien", es tener un tercer hijo. "No sé, cuando llegue el momento. Ahora no estamos manos a la obra, Olivia tiene solo un año, pero no me importaría. Me hace muy feliz, es lo mejor que sé hacer. Cuando llegue el momento veremos", ha contado ante las cámara de Europa Press, tal y como puedes ver en el vídeo de apertura de esta noticia.

Y es que a través del altavoz en el que se han convertido sus redes sociales, María Castro publica a diario sus experiencias y consejos sobre la maternidad. Hace tan solo unas semanas, la actriz recibió algunas críticas por seguir dándole el pecho a su hija Olivia, que ya ha cumplido un año. "No me afectan. Yo en mi casa, de puertas para dentro, hago lo que considero que es mejor para mis hijas. Nadie quiere más a sus hijos que uno mismo", responde ante los comentarios negativos.

¿Cómo entra María Castro en la década de los 40?

La actriz se siente muy "afortunada" y considera que está en el lugar y con la gente con la que quiere estar. "No deja de impresionar porque me he comido ya gran parte del pastel", asegura entre risas. Si tuviese que hacer un balance de los años que ya ha vivido, la que fue una de las protagonistas de 'Sin tetas no hay paraíso' solo puede concretar con que ha sido siempre "una curranta" y que nadie le ha regalado nada. "Una mitad es trabajo y la otra es la fortuna, y no me puedo quejar. Doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado", reconoce.

