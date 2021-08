Paula Echevarría reflexiona sobre la lactancia: "Nunca pensé que la gente pudiese ser tan bocazas"

Con cierto enfado, la de Candás asegura que no va a dar ningún tipo de explicación sobre porqué da el biberón o no a su hijo mientras matiza que tanto ella, como su pareja y el pediatra del pequeño harán siempre lo que consideren sea mejor para él. "No tenéis ni idea los que habláis. No sabéis si le estoy dando el pecho todavía y es leche que yo me he extraído; no sabéis si le estoy dando el pecho y eso es un refuerzo; si le he dado biberón desde que nació porque a mí me ha dado la gana", recalca.