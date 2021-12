La situación se ha complicado repentinamente para los Demirci y Sakine . Ahora están obligados a demostrar su inocencia con todas las pruebas en contra. Pero no están solos. Mehmet Emir estaba dispuesto a ordenar a su equipo de abogados que se pusiesen al frente del caso, pero Ateş ha decidido asumir esa responsabilidad. Después de todo, se trata de la familia de Bahar y hará lo que sea por su felicidad. “Primero les tomarán declaración y luego irán a juicio”, informa a Hasret. ¿Conseguirá salvar a los cuatro? En el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’ seremos testigos de los intensos interrogatorios a los que se someterán los acusados y descubriremos cuál es el veredicto del juez.

Después de varios interrogatorios, un minucioso examen al coche y la grabación de los cámaras de seguridad de la ciudad, la policía lo tiene claro: Efsun, Nuran, İlyas y Sakine son los responsables de la muerte del chófer. Aunque lo cierto es que todas las evidencias apuntan hacia ellos, Nuran se encarga de que no cunda el pánico en la familia: ellos no le han matado.

El juez determina prisión preventiva para los cuatro. El traslado al calabozo es un auténtico drama, no solo para ellos, sino para Bahar, Hasret y Mehmet Emir, que ven como Efsun y compañía son encarcelados de un día para otro.

Antes de que la investigación policial llegase tan lejos, Hasret se vuelve a plantear la identidad de su hija. Esta vez, además, lo comparte con Mehmet Emir. “¿Es posible que Efsun no sea nuestra hija? No consigo estrechar lazos con ella. No consigo conectar con Efsun pero con Bahar sí. ¿Y si Efsun y Bahar se han intercambiado? Cuando observo el comportamiento de Bahar nos veo reflejados en ella, ¿Y si Bahar es nuestra hija?”, le plantea Hasret.