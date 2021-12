Ateş quiere empezar de cero con Bahar y eso empieza por renovar su propia casa. Después de la fatídica noche, el abogado ha decidido deshacerse de todos los muebles de la casa que Efsun pudiese haber tocado (incluida la cama) para borrar cualquier rastro de aquello. “A partir de ahora, me desharé de todo lo que no te haga feliz”, le dice a la joven. ¿Lograrán ser felices sin obstáculos esta vez?

Apenas han pasado unas horas desde que Mehmet Emir ha expulsado a Efsun de la mansión y ya está desesperada por volver. El empresario ha cancelado todas sus tarjetas de crédito y ella no está dispuesta a volver a la vida de antes. La joven se presenta en la mansión para intentar arreglar las cosas. Fulya se muestra predispuesta a ayudar, pero advierte que Mehmet Emir no cambiará de opinión pronto. Como Efsun no está dispuesta a cruzarse de brazos, va a buscar a su “padre” para hablar con él directamente. Cuál es su sorpresa, cuando en lugar de encontrarle a él, descubre a su abuela Edibe de pie en su habitación con un papel en la mano que se convertirá en su llave de vuelta a la mansión.