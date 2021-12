Tras los últimos acontecimientos, la decepción que siente Bahar con su familia es enorme. Si han sido capaces de arruinarle la vida deliberadamente, ¿Qué no serían capaces de hacer? Eso sí, que toda la verdad haya salido a la luz ha hecho que se reconcilie con Ateş y confía en que nada vuelva a separarles. “No tenemos que perder la esperanza. La felicidad está cerca”, le dice él. “Ahora mismo solo te tengo a ti, tengo muchísimo miedo de que vuelvan a alejarme de ti. No te vuelvas a ir, ¿vale?”, se sincera la joven.

Tras hacerse las pruebas necesarias en la clínica antes de casarse, Ateş espera impaciente los resultados de Efsun. Y, efectivamente, sus sospechas se ven confirmadas: no está embarazada y aquella noche no llegaron a acostarse. El abogado guarda esta información para revelarla en el momento más oportuno, durante la noche de la henna.

En la mansión todo está preparado, todas las mujeres de Gelincik están presentes y celebrando la boda de Efsun ante los atónitos ojos de Hülya, que no se puede creer que en su casa se esté celebrando algo tan ordinario. Pero lo mejor estaba por llegar. Ateş llega de la mano de Bahar dispuesto a dejar en ridículo a Efsun delante de sus dos familias. “Todo en ti es una mentira. Efsun Atahan no está embarazada. Esta farsa ha terminado”.

Pero la venganza de Ateş no acaba ahí. Que Efsun no esté embarazada es importante, pero el abogado necesita que Bahar se entere de que esa noche no ocurrió nada. Cuando la joven se entera de cómo su propia hermana le ha hecho la vida imposible, no lo puede evitar y le da una bofetada. “He renunciado a mi vida. No me merezco esto”, dice Bahar, que decide dar una nueva oportunidad al abogado.