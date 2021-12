La boda de Ateş y Efsun está a la vuelta de la esquina. La novia está ultimando los detalles para que todo salga perfecto. Una de las tareas que tenía pendientes era pedir perdón a Hasret después de su encontronazo del día anterior, aunque como todo lo que hace Efsun, esta disculpa tenía una razón egoísta detrás: la joven quiere que su “madre” le haga el vestido de novia. Bahar está escuchando la conversación desde su nueva mesa de trabajo con impotencia. Ateş ha lamentado que la joven no haya creído en él todo este tiempo, pero no le ha dicho que Efsun no está embarazada.