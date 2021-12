Vivir lejos de su ciudad natal, Ankara, impidió a su familia vivir la transformación con ella. Sin embargo, en cuanto tuvieron ocasión, sus padres volaron a Estambul. “Fui a recoger al aeropuerto a mis padres. No me reconocieron. Mi padre pasó por delante de mí varias veces. Le dije: ‘¡Papá, estoy aquí!’ y fue entonces cuando supieron que era yo”, contaba la actriz en una entrevista. “Ahora me siento como si tuviese 23 años, pero no lo atribuyo solo al peso”, confiesa.