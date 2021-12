Edibe ha conseguido que los médicos piensen que no puede ir a la cárcel en su estado. Además, ella y su hija Hülya tienen una información muy valiosa que hará que Efsun tenga que ceder y alejarse de la mansión: “No hagas ni caso a sus amenazas mamá. Le daré la lección que necesita. Tengo un plan para callar a Efsun de una vez por todas”, le dice Hülya a su madre. Mientras, Efsun cuenta las malas noticias en Gelincik y, por si eso no fuera suficiente, la policía llega a su casa por la investigación de la muerte de Necati. Sakine entra en pánico, pero Nuran le recuerda que ellas son inocentes: “¿Le matamos nosotros? Claro que no. Cállate”.

Aunque Efsun piensa que tiene el control de la situación con Hülya y Edibe, la realidad es completamente opuesta. La joven ha amenazado con contar la mejoría de la señora Atahan si no la readmiten en la mansión, pero no lo va a tener tan fácil. Edibe ha visto desde su silla de ruedas cómo ella e İlyas se llevaban a Necati metido en un coche en mitad de la noche. Así que ya saben cómo pararle los pies a la joven. Además, la policía ha encontrado el cuerpo del chófer en el Bósforo y Hülya se ha encargado de que la policía ponga la mira en su sobrina y en Ateş, que agredió a Necati semanas atrás.

En esta guerra fría, son Hülya y Edibe las que se anotan el primer tanto. La policía hace llamar a la señora para hacerle el reconocimiento médico que podría reanudar el proceso judicial, pero Edibe consigue convencer a los médicos de que su mejoría no es suficiente. No obstante, cada tres meses tendrá que volver a pasar por este trámite y Efsun estará pendiente de cómo perjudicar a su abuela.

La reconciliación con Ateş le ha quitado un peso de encima a la joven. Sin embargo, después de lo sucedido, no puede vivir en la misma casa que su hermana y su madre, que le han hecho la vida imposible. Cuando va a recoger sus cosas, la tensión es máxima. “No me hagas que te cruce la cara porque no me faltan ganas”, le dice Nuran desafiante. “Vamos, pégame, es lo único que te falta hacer”, responde Bahar. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Nuran por favorecer a Efsun?