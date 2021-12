Madre, hija y vecina respiran tranquilas en la celda tras saber (gracias a Bahar ) que la policía no ha encontrado nada en su casa. Pero la tranquilidad les dura muy poco. Ahora la policía hará un registro exhaustivo de la mansión y, aunque pensaban que no habían dejado ningún rastro, Efsun recuerda que los Atahan tienen instaladas cámaras en la entrada que grabaron todo lo que ocurrió aquella noche. “Nos han pillado, es nuestro fin”, se desespera la joven. Mientras, Ilyas (que solo ha recibido la visita de su hermana) espera en el módulo de hombres ignorando todo lo que está ocurriendo fuera.

En la mansión, Hülya disfruta de las noticias que llegan desde los juzgados ante una atónita Fulya, que se encara con su cuñada al ver que disfruta de la desgracia ajena. “Debería entristecerte, es la hija de tu hermano”. La tensión entre Hülya y Fulya es cada vez mayor. No obstante, lo que Hülya no sabe es que no todo le va a salir tan bien como ella cree. Su marido lleva unas semanas acercándose de nuevo, pero sus intenciones no son las de reconciliarse con su mujer. Asim consigue el permiso de Hülya para sacar dinero de su cuenta bancaria con la excusa de hacer un viaje y pone en marcha una operación para quitarle cinco millones de dólares a su mujer. “Ya he aguantado bastante”, piensa el cuñado de Mehmet Emir. ¿Cómo reaccionará Hülya cuando se entere de esta traición?