La hermana de Mehmet Emir ha tenido un día de lo más intenso. Tras conseguir que Ateş no denunciase a su madre, ha descubierto el plan de Asim, que se ha fugado a París junto a Seçil con casi todo su dinero. Ahora busca venganza y sabe perfectamente a quién acudir. Sakine es la única persona que podría conocer los planes de su sobrina antes de que se llevasen a cabo. Pero Hülya no se encontrará solo con ella. Nuran también está allí y no se va a cortar un pelo a la hora de echarle en cara todo lo que ha hecho para destrozar a su familia.

No obstante, esta parece ser una solución a corto plazo que podría no ser definitiva. El jefe de homicidios no tiene tan claro que Ilyas sea el culpable, o al menos no cree que lo haya hecho él solo.