La hermana de Ilyas tiene claro que su cuñada Nuran no es trigo limpio y la aparición del tasbih de Yusuf en su habitación se lo ha confirmado. La mujer tenía claro que no iba a parar hasta averiguar qué hacía un objetivo tan personal de ese hombre en la casa de los Demirci y lo ha conseguido. Sakine no ha sido capaz de aguantar la presión y le ha contado todo lo que sabe. “Yusuf se cayó y se dio en la cabeza. Entonces se asustaron y para solucionarlo, cogieron su cuerpo y lo enterraron en el jardín”. Mücella no se puede creer lo que está escuchando. Una vez más, confirma que Nuran es lo peor que le ha pasado a su hermano y la hará pagar por ello.