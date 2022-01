Con la mansión asaltada y saqueada, Hülya y Edibe son las únicas que se han quedado allí. Fulya y Mehmet Emir salen a celebrar la adopción de Esma junto a Bahar y Ateş. Efsun todavía no sabe nada, ¿Cómo reaccionará cuando lo descubra? Por otro lado, Müge sigue ilusionada con Berk y tienen su primera cita en un cine. El joven se esfuerza en cumplir todas las expectativas de la joven para tener a los Atahan controlados. “Quiero estar siempre contigo. No quiero verte nunca triste”, se confiesa. La hija pequeña de Hülya ha conseguido que su madre le dé permiso, aunque no le ha contado la verdad sobre su acompañante. En el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’ veremos qué ocurre con esta nueva pareja. Además, Salih se enfrentará a Mehmet Emir provocando un incidente que tendrá consecuencias.

Buscando salvar a su hermano Ilyas, Mücella pidió a Salih mover el cuerpo de Yusuf ante un inminente registro policial. Además, el hombre ha decidido ir un paso más allá y se presenta en la comisaría acusando al propio Mehmet Emir del asesinato de su exsuegro. Aunque eso no estaba en el plan, lo cierto es que los Demirci se ven tremendamente beneficiados y no van a ponerse en peligro para intentar salvar al empresario.

Mehmet Emir vuelve a estar en el punto de mira de la policía. Hasret está segura de que él no lo hizo y le apoyará, aunque manteniendo las distancias. Ismail ya no sabe a quién puede creer y además está completamente cegado por Efsun. Mientras, Bahar, ajena a todo, confía en que Esma consiga un futuro más esperanzador del que habría tenido si Ateş no la hubiese encontrado en la posada. ¿Qué pasará con la pequeña ahora que Mehmet Emir vuelve a ser sospechoso de asesinato? ¿Descubrirán los Atahan quién está detrás de los robos a la mansión? Si quieres salir de dudas, no te pierdas los próximos capítulos de ‘Me robó mi vida’. De lunes a viernes a las 23:00 horas, en Divinity.