Justo por eso, y dejando claro que esta mítica joya sigue estando muy presente, Ana Mena ha querido cederle todo el protagonismo en su reciente look, recogiéndose el pelo en un moño bajo, lo que también nos deja entrever unos espectaculares pendientes a juego. Si por algo se caracteriza el 'choker' o gargantilla es por ser una pieza que se ajusta perfectamente al cuello , lo que da mucha versatilidad y nos remonta directamente a los años 90, cuando celebrities como Lady Di o Victoria Beckham los pusieron de moda.

De hecho, de cara a la temporada de otoño-invierno resulta una apuesta ideal para cualquier look de invitada, sobre todo si el escote de la prenda o el vestido en cuestión es de estilo 'bardot' . Es decir, que deje el escote a la vista para que la gargantilla pueda lucirse en todo su esplendor, tal y como ocurre en el caso de Ana Mena.

Mientras que la marca 'Non Standard' presenta piezas artesanales como el 'choker fauna' por 70 euros. Según describen en la web, se trata de una pieza artesanal que "destaca no solo por su diseño único y original, si no por su peso ligero y delicadeza". Una joya única "realizada con espejos, y que atrapa la luz e ilumina cada paso creando un juego hipnotizante de reflejos".