Irina Shayk, con transparencias en su visita a Milán: un vestido ajustado y una prenda inesperada

La supermodelo ha completado el look con accesorios que añaden más brillo. En una de sus orejas ha añadido un llamativo earcuff -un pendiente que no necesita que la oreja esté agujereada para llevarlo- en tonos plateados brillantes, iguales que los del vestido. Ha combinado esta joya con varios pendientes del mismo estilo, pero más pequeños en la otra oreja. La modelo, ha querido compensar el aspecto llamativo del vestido con la elección del calzado: ha optado por unas sencillas sandalias en tono nude diseñadas con finas tiras que se enrollar alrededor del tobillo. Este tipo de calzado es ideal para conseguir que las piernas parezcan más largas -aunque ella no lo necesite-. Esto es así porque el color del zapato se funde con el de la propia piel y no genera ningún corte visual.