La falda pantalón de Stradivarius más cómoda y original para este otoño

Con la llegada del otoño es el momento no solo de hacer el cambio de armario, sino de adquirir alguna que otra prenda nueva con la que dar un aire renovado a nuestros looks. Por mucho que adquirir una pieza de tendencia resulte de lo más apetecible, no hay nada como apostar por modelos versátiles, algo más sencillos, que ofrezcan comodidad sin perder el estilo. En plena búsqueda de encontrar algo que cumpla con el ‘bueno, bonito y a buen precio’, hemos encontrado en Stradivarius una prenda que promete convertirse en la protagonista de muchos outfits: la minifalda pantalón, un diseño que aúna lo mejor de ambos mundos y que ya está marcando tendencia.