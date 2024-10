Del chaleco de punto de Tamara Falcó al denim de Amelia Bono: así se llevan este otoño

No hay duda de que el chaleco no puede ser más versátil, y aunque ha sido históricamente una prenda masculina, este otoño se reinventa en clave femenina, aportando sofisticación y frescura a cualquier look. A continuación, reunimos algunos de nuestros outfits favoritos de la mano de las VIP, y también mujeres a pie de calle para que encuentres la inspiración perfecta para llevarlo en el día a día.