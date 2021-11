Además del carácter cíclico de la moda, que nos lleva a encontrar referencias a los años 20 temporada tras temporada , desde hace años forma parte de ese espíritu vintage capaz de lograr looks sensacionales. Los brillos, las ondas, los flecos o las plumas son parte de esta época, pero hay mucho más, y te lo contamos aquí.

Los vestidos eran la prenda femenina del momento. El corte era holgado y la cintura se caracterizaba por estar marcada prácticamente a la altura de la cadera. El look de las mujeres, aunque era muy femenino, no dejaba de tener cierto aire andrógino, y no marcar la cintura formaba parte de ese juego. Era un tipo de corte que hoy llevamos en los vestidos de aire romántico, y que han llevado a la pasarela Loewe, Alberta Ferretti o Dior.