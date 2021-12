Del traje a la chaqueta beisbolera: los outfits swaggy que se van a convertir en tendencia

La moda swag está viviendo una época de esplendor y está a dos días de convertirse en tendencia absoluta. La tenemos ahí, delante de nuestros ojos, aunque no le estemos prestando la atención que se merece. Si en 2015 parecía algo lejano que ponían de moda cantantes como Justin Bieber o Rihanna , en este momento la tendencia swag está más que extendida entre los jóvenes (y lo que no lo son tanto). Te contamos en qué consiste esta tendencia y cuáles son los outfits que te pueden servir de inspiración.

Posiblemente hasta el confinamiento no concebíamos usar ropa deportiva como parte de nuestros looks diarios, más allá de calzar con sneakers. Nos parecía poco formal o demasiado adolescente. En cambio, los cantantes de rap y hip hop de todo el mundo eran capaces de hacer de la ropa deportiva la esencia de un estilo deluxe impecable .

Ahora, es el momento de adaptar la tendencia a nuestro momento. ¿Y cómo hacerlo? La clave está, como te decimos, en la ropa deportiva, pero no exclusivamente. La idea es mezclar sin miedo, con un aire ecléctico, donde no falte el punto deportivo. La amplitud y la comodidad es fundamental, pero también abundan los crop tops y los cut outs. Y encima sobrecamisas, sudaderas, bombers, beisboleras… Pantalones amplios y muy largos, o ajustados y efecto piel, sin olvidar faldas mini o vestidos. El calzado, sobre todo, sneakers y botas, y para rematar un gorro de lana, una gorra deportiva con visera o un sombrero de aire relajado, tipo bucket. ¿Te haces a la idea? Te lo ponemos fácil con estos looks que te servirán de inspiración.