Las tendencias del verano 2021 ya están más que establecidas en nuestro armario, ahora solo hay que sacarles el máximo partido

De nuevo, para esta tarea, Instagram tiene todas las respuestas y las claves para hacernos sacar matrícula de honor

Si estás a punto de hacer la maleta, no olvides de guardar dentro estos looks que te van a hacer el verano

Muchas son las tendencias en moda que hemos descubierto para este verano 2021. Que si prendas crochet, la pinza cangrejera, el pañuelo a la cabeza… y un sinfín más de ellas, tantas que casi hemos perdido la cuenta. Por eso ha llegado el momento de condensarlas. Y, ¿cómo? en los looks de verano de 2021.

Sí, también puede haber mil combinaciones, pero, a pesar de ello, hay ciertos looks del verano 2021 que vamos a repetir mucho más que otros. Y es que van a hacernos la temporada al completo. Algo importante porque llega el momento de hacer maletas (si es que no lo ha hecho ya) y así sabremos por fin qué meter y qué no puede faltar en ella.

Para ello, Instagram vuelve a convertirse en la mayor fuente de inspiración. Y es que, por sus pasillos, las que más saben de moda dejan los looks de verano 2021 más apetecibles para recrear. Básicamente, porque son un éxito asegurado allá donde vayamos.

Así que, si quieres ser la que más éxito tiene entre tu grupo de amigas (estilísticamente hablando) este verano, toma nota y déjate asesorar por las que inventan y reintentan las tendencias.

El vestido que no puede faltar

Si de algo es el verano es de los vestidos. Y este, en concreto, es de los vestidos largos, fluidos y de tirantes. Además es que te visten de un solo gesto, no necesitan más para conseguir un look. Solo unas palas o, si quieres elevar más el look, unas sandalias de tacón a modo de calzado como Sara Carbonero, que no restarán presencia al vestido. Pero si no quieres, no hacen falta ni collares ni pulseras, ni sombreros ni bolsos con pedrería para darle importancia al look de verano.

Pañuelo a modo de top

Los pañuelos juegan un papel principal en el look estrella del verano 2021. Es decir, no pueden faltar. Si no te ves llevándolo sobre la cabeza, que es como más manda este año, llévalo como top. Así le darás una nueva vida al accesorio y tendrás un dos por uno, algo que siempre viene bien a la hora de hacer la maleta para simplificar. Solo tienes que doblar un pañuelo grande en triángulo y colocarlo con la punta central hacia abajo, unir las dos puntas a la espalda y listo.

Para un verano en la ciudad

A pesar de que habrá algunos días que tengamos un respiro, a muchas nos puede tocar pasar el verano en la ciudad. Pero no pasa nada porque las apuestas de estilo que encontramos por Instagram pueden aliviarnos la estancia. Para prueba, esta de Grace Villarreal a la que no le falta detalle ni tendencia. Desde el 'bucket hat' al polo pasando por el pantalón blanco y el bolso 'semi baguette' colgado del brazo. Sin duda, un estilismo perfecto para sobrevivir al calor de cualquier ciudad pero también adaptarse a un día cualquiera de oficina y plan al salir de trabajar.

Todo a los crudos

Si hay unos tonos que favorecen en verano en todos los sentidos son los beiges o tonos crudos en diferentes intensidades. Y sobre todo cuando tiñen prendas de lino. Son las más frescas y ligeras, ideales para este tiempo en el que el calor es el principal protagonista. Además, suelen ser piezas fluidas. Combínalas y súmalas en todos los looks que puedas para crear combos completamente estivales. Añade a la mezcla unas palas o sandalias en el mismo tono y tendrás un look para el verano 2021 de lo más todoterreno.

Coordinado a lo cow boy

Este no podrá faltar en tu maleta. Especialmente si vas al sur o a zonas con aspecto desértico porque tu cuenta de Instagram te lo agradecerá porque no van a parar de subir los likes en cuanto subas la foto con tu look. Simplemente, apuesta por un estilismo coordinado de bermuda y top y añádele un botín de cow boy y un sombrero si te apetece y te atreves. Lo que no puede faltar en el look es una camisa blanca que dé aspecto bohemio y algo salvaje perfecto para el verano.

'Mini dress'

Pero el vestido largo no es el único que reina este verano. Un año más el vestido mini vuelve a convertirse en protagonista de la temporada estival. Y lo hace en todas sus versiones. Lo mejor es que apuestes por uno todoterreno, que se adapte a distintos escenarios del día, para hacerte la jornada de la mañana a la noche. Solo tendrás que cambiar los accesorios para adaptarlo a las diferentes situaciones y hacerlo más o menos formal.

Crochet

Las prendas de crochet son también otra de las tendencias del verano que se han impuesto. Todo lleva crochet. Así que una de estas piezas no puede faltar en tu maleta. Un top, como ya apuntaba Laura Escanes, será suficiente, que, como María G. de Jaime puedes sumar a unas bermudas de lino para crear un estilismo de tendencia pero cómodo y ligero.

Short vaquero y caftán

Short vaquero y caftán