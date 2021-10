Si buscas darle aire fresco a tu armario con marcas nuevas, es hora de que conozcas las italianas.

El prestigio del sello “Made in Italy” va más allá de la alta costura, y hay marcas ideales para vestir todo el año que te encantará descubrir.

Ropa de tendencia, calzado o lencería son algunas de las especialidades de las marcas que te contamos a continuación.

Una de las señas de identidad de Italia es, sin duda, su pasión por la moda. La alta costura es archiconocida, y firmas como Gucci, Valentino o Dolce & Gabbana ya han hecho historia. La calidad del diseño y la confección son las características más apreciadas de la moda de este país y, por suerte, no se limitan a las grandes firmas, que evidentemente no están al alcance de todos los bolsillos.

Italia cuenta con muchísimas marcas de ropa y complementos que se merecen por mérito propio un lugar en nuestra armario, y que queremos que conozcas. Algunas ya están perfectamente asentadas en nuestro país y cuentan con tiendas físicas que seguramente ya has visitado en alguna ocasión. Otras están disponibles online, y pueden suponer una refrescante novedad a la hora de crear tus mejores looks. Ropa de tendencia, calzado, lencería o ropa deportiva son algunas de las sugerencias “Made in Italy” que te traemos a continuación.

Souldaze

Fundada en Roma en 2015 por Domitilla Mattei, esta marca se caracteriza, además de por sus excelentes diseños, por su sostenibilidad. Todas sus prendas se diseñan y fabrican en Roma, y cerca del 80% de sus proveedores son locales. Sus colecciones destacan por su romanticismo y su espíritu boho chic, pensadas para sacarle todo el partido a tu figura. Son limitadas y de alta calidad, hechas con excedentes y telas vintage.

Ritratti

Una de las marcas de ropa interior que no puedes dejar de conocer es Ritratti, “un himno a la feminidad y un homenaje a la mujer”, tal y como se definen. Sus colecciones están pensadas para mujeres urbanas que no quieren renunciar a vestir tan bien por dentro como por fuera en su día a día. Es una de las marcas de corsetería, lencería y baño más reconocidas de Italia y también lo es a nivel internacional. Las suyas son prendas que cuidan hasta el más mínimo detalle y que te harán sentir siempre perfecta.

Quagga

Ropa de abrigo hecha en Turín capaz de conseguir una mezcla perfecta entre estética y comodidad. Sus prendas son atemporales y duraderas, y están confeccionadas con materiales ecológicos y veganos. Garantizan que, además de la calidad, en sus prendas de abrigo no encontrarás sustancias nocivas que puedan causarte alergias. Merece la pena, sin lugar a dudas.

Tod’s

No podemos pasar por alto esta marca de calzado artesano y de lujo, que cuenta también con unos bolsos espectaculares. Los precios no son bajos, pero los productos son excelentes. No dejes de echar un vistazo a su colección de ropa, porque encontrarás esas prendas tan modernas como atemporales que pueden estar en tu armario años y años.

Diadora

Si buscas distinguirte del resto con la mejor ropa deportiva, tanto en calidad como en diseño, no puedes pasar por alto esta marca. Con décadas de tradición, Diadora presume de su sello “Made in Italy”, sobre todo a la hora de hablar de sus zapatillas de deporte. Pero en cuanto a la ropa no les falta absolutamente de nada, incluyendo accesorios como gorras, bolsos y mochilas.

OVS

