Ruth Lorenzo, sobre la docuserie de Rocío Carrasco: "Que la ley haga lo que tenga que hacer"

Una de ellas fue Carmen Machi, que poco después de ver los primeros episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, aseguró que Carrasco había dado “un zasca increíble” a todos aquellos que la han prejuzgado durante sus 25 años de silencio. Después fue Elena Furiase, que tras dar una primera opinión sobre esta historia, se vio obligada a dar explicaciones a través de sus redes sociales. “Solo dije que el testimonio de un maltrato es importante, no dije ni que sea verdad ni mentira ni nada y no me metí en el tema de los hijos porque sin saber no voy a juzgar a nadie, y creo que todos deberíamos hacer lo mismo”, dijo alto y claro la hija de Lolita Flores.